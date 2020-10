Cooperazione: agenzie Onu e Banca mondiale, 2 milioni di bambini nascono morti ogni anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 2 milioni di bambini nascono morti ogni anno - uno ogni 16 secondi - secondo le stime congiunte lanciate da Unicef, Oms, Gruppo della Banca Mondiale e dalla Divisione per la popolazione dell'Undesa. Secondo il nuovo rapporto, intitolato "A Neglected Tragedy: The Global Burden of Stillbirths" (Una tragedia dimenticata: il peso globale dei bambini nati morti), la grande maggioranza dei casi di bambini nati morti, l'84 per cento, è avvenuta in paesi a reddito basso o medio basso. Nel 2019, tre casi su quattro di bambini nati morti si sono verificati in Africa sub-sahariana o in Asia meridionale. Un bambino nato morto è definito nel rapporto come un bambino nato senza presentare segni di vita a 28 settimane di gravidanza o più. "Perdere un bambino alla nascita o durante la gravidanza è una tragedia devastante per una famiglia, che spesso, troppo frequentemente, viene sopportata in silenzio in tutto il mondo", ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale dell'Unicef. "Ogni 16 secondi una madre da qualche parte del mondo soffrirà la tragedia indescrivibile di vedere il suo bambino morire alla nascita. In aggiunta alla perdita di vita, i costi psicologici ed economici per donne, famiglie e società sono gravi e di lunga durata", ha sottolineato Fore, per la quale "la maggior parte dei casi di bambini nati morti avrebbero potuto essere prevenuti con un monitoraggio di alta qualità, cure prenatali appropriate e un assistente alla nascita qualificato". (segue) (Com)