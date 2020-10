Cooperazione: agenzie Onu e Banca mondiale, 2 milioni di bambini nascono morti ogni anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto avverte che la pandemia di Covid-19 potrebbe aggravare il numero globale di bambini nati morti. Una riduzione del 50 per cento dei servizi sanitari dovuta alla pandemia potrebbe causare circa 200 mila ulteriori casi di bambini nati morti in un periodo di 12 mesi in 117 Paesi a reddito basso e medio. Ciò corrisponde a un aumento nel numero di bambini nati morti dell'11,1 per cento. Secondo la valutazione effettuata per il rapporto dai ricercatori della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 13 Paesi potrebbero vedere un aumento del 20 per cento o più del numero di nati morti in un periodo di 12 mesi. Per quanto riguarda l'Italia, il tasso di bambini nati morti è in diminuzione: dal 2000 è diminuito del 15,1 per cento, da 2,8 bambini nati morti su 1.000 nascite totali a 2,4 su 1.000 nel 2019. "Questo è un dato fra i più bassi al mondo e siamo al pari con Norvegia e Svezia, meglio rispetto alla media europea, ferma a 3,2 su 1.000 nascite. Tuttavia, dal 2010 i progressi si sono fermati e sono ancora 1.070 i bambini nati morti lo scorso anno nel nostro paese. Non dobbiamo accontentarci di questo risultato, ma bisogna fare di più per azzerare questo dato", ha dichiarato Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia. (segue) (Com)