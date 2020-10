Cooperazione: agenzie Onu e Banca mondiale, 2 milioni di bambini nascono morti ogni anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei nati morti sono causati da una scarsa qualità dell'assistenza durante parto e nascita. Secondo il rapporto, la mancanza di investimenti nei servizi prenatali e durante il parto e nel rafforzamento della forza lavoro del personale infermieristico e ostetrico è una delle sfide principali. Oltre il 40 per cento dei bambini nati morti si verifica durante il parto - una perdita che si potrebbe evitare con l'accesso durante il parto di un operatore sanitario formato e di assistenza ostetrica d'emergenza tempestiva. Circa la metà dei nati morti in Africa sub-sahariana e in Asia centrale e meridionale si è verificata durante il parto, rispetto al 6 per cento in Europa, America Settentrionale, Australia e Nuova Zelanda. Anche prima che la pandemia causasse gravi interruzioni dei servizi sanitari, poche donne nei paesi a basso e medio reddito ricevevano cure tempestive e di alta qualità per prevenire i nati morti. La metà dei 117 Paesi analizzati nel rapporto ha una copertura che va da un minimo inferiore al 2 per cento a un massimo di solo il 50 per cento per 8 importanti interventi per la salute materna come il parto cesareo, la prevenzione della malaria, la gestione dell'ipertensione in gravidanza e il rilevamento e il trattamento della sifilide. Si stima che la copertura per il parto naturale assistito - un intervento fondamentale per la prevenzione dei nati morti durante il travaglio - raggiunga meno della metà delle donne in gravidanza che ne hanno bisogno. (segue) (Com)