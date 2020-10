Cooperazione: agenzie Onu e Banca mondiale, 2 milioni di bambini nascono morti ogni anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di conseguenza, nonostante i progressi nei servizi sanitari per prevenire o curare le cause di morte dei bambini, i progressi nella riduzione del tasso di bambini nati morti sono stati lenti. Dal 2000 al 2019, il tasso annuo di riduzione dei casi di bambini nati morti è stato solo del 2,3 per cento, a fronte di una riduzione del 2,9 per cento della mortalità neonatale e del 4,3 per cento della mortalità tra i bambini di età compresa tra 1 e 59 mesi. I progressi, tuttavia, sono possibili grazie a politiche, programmi e investimenti solidi. Per il dirtetto generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "la tragedia dei bambini nati morti dimostra quanto sia vitale rafforzare e preservare i servizi sanitari essenziali e quanto sia fondamentale aumentare gli investimenti in personale infermieristico e ostetrico". Il rapporto rileva inoltre che quella dei bambini nati morti non è una sfida solo per i paesi poveri. Nel 2019, 39 Paesi ad alto reddito hanno avuto un numero di nati morti superiore rispetto alle morti neonatali (durante i primi 28 giorni di vita) e 15 Paesi hanno avuto un numero di nati morti superiore a rispetto alle morti infantili (meno di un anno di vita). Il livello di istruzione della madre è uno dei maggiori fattori di disuguaglianza nei paesi ad alto reddito. nitari di qualità". (Com)