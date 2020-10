5G: Regno Unito, "chiare prove di collusione" tra Huawei e Partito comunista cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un'inchiesta parlamentare portata avanti dalla Camera dei comuni britannica, vi sarebbero "chiare prove di collusione" tra la compagnia delle telecomunicazioni cinese Huawei e l'apparato del Partito comunista cinese. Per questo motivo il governo di Boris Johnson dovrebbe "anticipare" la deadline imposta alle compagnie di telecomunicazione nel Regno Unito per rimuovere le proprie apparecchiature di marca Huawei dalle proprie reti, fissata per ora al 2027. Huawei ha risposto dichiarando che "questo studio manca di credibilità, essendo stato costruito con opinioni invece che con fatti", ma è indubbio che quest'ultima accusa di fatto ponga una ulteriore sfida agli affari della compagnia, scrive "Bbc News". Pur essendo di fatto stata esclusa dal mercato britannico, Huawei continua a proporre le proprie apparecchiature 5G in altri Paesi europei, avendo pesantemente investito in tale tecnologia. Un portavoce della compagnia ha dichiarato in merito che "Siamo sicuri le persone sapranno vedere oltre queste accuse di collusione, e ricorderanno invece che cosa ha fatto Huawei per il Regno Unito negli ultimi 20 anni".(Rel)