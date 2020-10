Afghanistan: Trump annuncia ritiro forze Usa entro Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri, 7 ottobre, che il ritiro completo delle Forze statunitensi in Afghanistan “dovrebbe” avvenire entro Natale. Il presidente ha così rilanciato, con tempistiche molto aggressive, la promessa elettorale di porre fine alle “guerre incessanti” che hanno tenuto impegnato il Paese negli ultimi vent’anni. “Il piccolo contingente residuo dei nostri coraggiosi uomini e donne in servizio in Afghanistan dovrebbe tornare a casa entro Natale!”, ha scritto il presidente su Twitter. Non è chiaro, evidenzia la stampa Usa, se quello di Trump sia un annuncio ufficiale o una sorta di suggerimento politico. La dichiarazione del presidente segue di circa un mese l’annuncio da parte del generale Frank McKenzie, alla testa del Comando centrale Usa, di un piano per l’ulteriore riduzione della presenza militare statunitense in Iraq, da 5.200 a 3mila uomini entro la fine di settembre. McKenzie ha aggiunto che la presenza militare Usa in Afghanistan calerà da 8.600 a 4.500 uomini entro metà ottobre. (Nys)