Algeria-Spagna: accordo tra Sonatrach e Naturgy per rivedere contatti fornitura gas

- La spagnola Naturgy e Sonatrach, società statale algerina, hanno raggiunto un accordo per rivedere i termini commerciali dei prezzi, volumi e durata dei contratti di fornitura di gas. Lo ha comunicato in una nota Naturgy alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv), spiegando che ad oggi sono stati rivisti i contratti che rappresentano oltre il 50 per cento dei volumi, compreso l'accordo con Sonatrach. Nel frattempo, la società sta proseguendo le trattative con il resto dei suoi fornitori e prevede nuovi accordi entro la fine dell'anno. L'accordo giunge mentre è in corso la visita istituzionale del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ad Algeri durante la quale si è riunito con il presidente, Abdelmadjid Tebounne, il primo ministro, Abdelaziz Djerad ed una delegazione di uomini d'affari che operano nel paese nordafricano. Come riferisce il quotidiano "Ok Diario", questa firma rafforza l'alleanza tra Naturgy e Sonatrach, le cui relazioni commerciali risalgono al 1970 e condividono le quote del gasdotto Medgaz, che collega entrambi i paesi, rispettivamente con il 49 per cento e il 51 per cento. Il presidente di Sonatrach, Toufik Hakkar, ha affermato che l'industria del petrolio e del gas è stata "fortemente colpita" dall'impatto della crisi del coronavirus e "Sonatrach sta lavorando a stretto contatto con i suoi clienti per superarne gli effetti". Da parte sua il presidente di Naturgy, Franciso Reynes, ha indicato che questo accordo dimostra la volontà delle due aziende di "continuare il loro partenariato a lungo termine, iniziato decenni fa", definendo questa alleanza "strategica per la fornitura di gas competitivo" e "fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di entrambi i paesi". (Spm)