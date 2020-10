Nagorno-Karabakh: premier armeno Pashinyan, esercito azerbaigiano caduto in "trappola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito azerbaigiano è caduto in una "trappola" nel Nagorno-Karabakh a Jabrayil. Lo ha detto il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, in un'intervista al network "Rbk". Secondo il capo del governo, i vertici militari dell'Armenia e del Nagorno-Karabakh hanno simulato una ritirata nel sud del Nagorno-Karabakh, grazie alla quale sono riusciti ad attirare in un corridoio un contingente militare dell'Azerbaigian. "Penso che questo sarà un momento chiave dell'intera operazione", ha sottolineato Pashinyan. (Rum)