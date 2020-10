Polonia: ministro Esteri, fermare costruzione del Nord Stream 2 è assolutamente possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è assolutamente possibile, perché il progetto non è stato ancora completato. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Zbigniew Rau, parlando stamane all'emittente "Polskie Radio". "Occorre affermare con soddisfazione che finalmente" anche in Germania "in questo dibattito è possibile ascoltare argomenti razionali", ha detto Rau, aggiungendo che "dall'inizio la posizione della Polonia sulla costruzione del gasdotto è stata univoca". Il Nord Stream 2 "da un lato semplicemente divide i paesi europei, mentre dall'altro rende l'economia della nostra regione dipendente dalla Russia, al contempo assicurando alla Russia una fonte di finanziamento della sua politica estera, antagonistica nei confronti dell'Unione europea", ha affermato il ministro. "La Russia non è un partner affidabile in questioni fondamentali quali i diritti umani e la posizione nei confronti della società civile", ha continuato, "e non può esserlo nemmeno in ambito economico". (Vap)