Usa: Pence e Harris si affrontano nell’unico dibattito tra candidati alla vicepresidenza (2)

- Pence ha dovuto difendere la risposta di Trump alla pandemia soprattutto sul fronte degli atteggiamenti personali: al vicepresidente è stato chiesto conto dell’apparente irresponsabilità con cui Trump – risultato positivo alla Covid-19 la scorsa settimana - ha gestito la propria malattia, ad esempio scegliendo di togliere pubblicamente la mascherina dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Pence ha affermato che Trump ha fiducia nella responsabilità e nelle scelte dei singoli individui, ed ha invece presentato l’approccio dei Democratici come puramente incentrato sull’autoritarismo statale. Il dibattito si è poi spostato sul tema della trasparenza fiscale, e in particolare sul rifiuto di Trump di pubblicare le proprie dichiarazioni dei redditi: “Il popolo americano ha il diritto di conoscere chi influenza le decisioni del presidente, e se tali decisioni vengano assunte nel migliore interesse dei cittadini, o per interesse personale”, ha accusato Harris. Pence ha replicato che tali informazioni sono di dominio pubblico, perché la legge non obbliga a divulgare la dichiarazione dei redditi, ma costringe qualunque candidato alla Casa Bianca a dare pienamente conto delle donazioni e del denaro dovuto a terzi: Trump, ad esempio, deve denaro tra le altre a Deutsche Bank. Harris è tornata a citare le recenti rivelazioni del “New York Times”, secondo cui Trump ha pagato appena 750 dollari di tasse allo Stato federale nel 2016 e nel 2017; Pence ha replicato che il presidente si è limitato a fare uso delle possibilità offerte dal codice fiscale, e che in quegli anni ha pagato “decine di milioni di dollari in tasse”, senza precisare però a che tipo di contributi tali somme si riferiscano. (segue) (Nys)