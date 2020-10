Usa: Pence e Harris si affrontano nell’unico dibattito tra candidati alla vicepresidenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due avversari sono passati poi a discutere la visione economica dei rispettivi schieramenti politici: l’amministrazione Trump, ha detto Pence, sostiene “il commercio libero ed equo”; il repubblicano ha però poi immediatamente difeso le misure tariffarie adottate dall’amministrazione in carica, ed ha affermato che l’ingresso di Biden alla Casa Bianca minaccerebbe le barriere opposte da Trump alle importazioni dalla Cina. “Joe Biden vuole tornare alla politica della resa economica alla Cina”, ha detto Pence. Harris è una dei soli 10 senatori Usa ad aver votato contro il nuovo Us-Mexico-Canada Agreement (Usmca), l’accordo di libero scambio tra Usa, Messico e Canada negoziato da Trump in sostituzione del Nafta. Secondo Harris, l’accordo non era abbastanza rigoroso in materia di contrasto al mutamento climatico e tutela dell’ambiente. Pence ha attaccato direttamente Harris per aver dichiarato che eliminare le riforme fiscali dell’amministrazione Trump – come promesso da Biden – aumenterebbe la pressione fiscale sui soli redditi elevati: il vicepresidente in carica ha replicato che la riforma del 2017 ha comportato un significativo abbassamento della pressione fiscale anche per i redditi medi. Il dibattito si è concentrato anche sul mancato accordo tra Repubblicani e Democratici in merito ad un nuovo pacchetto di misure economiche tese a mitigare gli effetti del coronavirus; secondo Pence, l’amministrazione in carica “non ha risparmiato alcuno sforzo” per sostenere famiglie e aziende; Harris ha risposto sottolineando che il presidente Trump ha deciso proprio questa settimana di troncare i negoziati coi Democratici sino alle elezioni del 3 novembre. (segue) (Nys)