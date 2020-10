Usa: Pence e Harris si affrontano nell’unico dibattito tra candidati alla vicepresidenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia a Pence che ad Harris è stato chiesto se sarebbero pronti ad assumere il ruolo di comandante in capo degli Stati Uniti: un tema centrale alle elezioni di quest’anno, data l’età avanzata e la debolezza di Biden, che ha già escluso una sua eventuale ricandidatura alla Casa Bianca tra quattro anni; e le precarie condizioni di salute di Trump, che ha contratto il coronavirus ed è ancora convalescente. I candidati si sono dunque affrontati in merito alla politica estera e al ruolo degli Stati Uniti nel mondo: Pence ha accusato Biden di essere troppo debole nei confronti della Cina, citando le passate posizioni del candidato democratico; Harris ha replicato accusando l’amministrazione Trump di aver “perso la guerra commerciale” con la Cina: il parziale accordo raggiunto dai due paesi lo scorso gennaio, che vincolerebbe la Cina ad un maggiore acquisto di merci statunitensi, è stato di fatto stroncato dalla pandemia, e negli ultimi mesi la bilancia commerciale della prima potenza mondiale è tornata a peggiorare. Harris ha dato enfasi all’attenzione riservata dai Democratici al tema dell’ambiente, ad esempio vietando l’estrazione petrolifera sugli appezzamenti federali e spendendo oltre 2mila miliardi di dollari per una riconversione totale dell’economia verso una maggiore sostenibilità ambientale. Pence ha replicato accusando Biden e Harris di aver mutuato il “Green New Deal”, promosso dalla sinistra del Partito democratico: “(Il vostro) è essenzialmente lo stesso piano. Avete posto un’agenda ambientalista radicale di fronte agli interessi dei lavoratori statunitensi”, ha accusato il vicepresidente. Harris ha replicato affermando che l’enorme spesa pubblica prevista dal piano porterebbe almeno in parte ad una riconversione dell’occupazione Usa verso settori a minore impatto ambientale; ed ha accusato l’amministrazione in carica di negazionismo nei confronti dell’attuale consenso scientifico sulle cause antropiche dei mutamenti climatici. (segue) (Nys)