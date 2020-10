Cina: il costo della “neutralità carbonica” potrebbe ammontare a 5mila miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conseguire la cosiddetta “neutralità carbonica” entro il 2060 potrebbe costare alla Cina spese e investimenti per oltre 5mila miliardi di dollari. Lo scrive il quotidiano “South China Morning Post”, che cita una stima formulata oggi, 8 ottobre, dalla società di consulenza Wood Mackenzie (Woodmac). Il presidente cinese, Xi Jinping, ha annunciato personalmente a settembre, di fronte all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che la Cina punta ad azzerare le proprie emissioni nette di anidride carbonica entro il 2060. E’ la prima volta che la Cina assume un impegno temporale preciso in tal senso, anche se di lunghissimo termine. Conseguire un obiettivo così ambizioso richiederà però enormi investimenti in energie rinnovabili, sistemi di stoccaggio dell’energia, potenziamento e ammodernamento delle reti, e adeguamento infrastrutturale. (segue) (Cip)