Imprese: Samsung, utile operativo balza del 58 per cento nel terzo trimestre (2)

- Il colosso giapponese dell’elettronica Sony e il produttore di chip Kioxa intendono presentare domanda alle autorità statunitensi per una esenzione dalle sanzioni a carico dell’azienda cinese Huawei, di cui sono fornitori. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, ricordando che Huawei – uno tra i leader globali dell’elettronica per le comunicazioni – è stata di fatto bandita dall’accesso a qualunque componente elettronica contenente tecnologia statunitense. Sony e Kioxa non sono le uniche aziende ad aver chiesto una esenzione dal regime sanzionatorio: altrettanto hanno fatto i colossi dell’elettronica sudcoreani Samsung Electronics e SK Hynix. Senza l’approvazione del dipartimento del Commercio Usa, Sony e Kioxa rischiano una sensibile riduzione delle entrate: entrambe riforniscono Huawei di componenti per smartphone, stazioni base per il 5G e altre apparecchiature elettroniche interessate dal conflitto per il primato tecnologico tra le due maggiori potenze globali. Sony, in particolare, è il primo fornitore mondiale di sensori ottici per smartphone; un quinto delle vendite complessive di tali dispositivi da parte di Sony è destinato proprio a Huawei, che ne è il secondo acquirente mondiale dopo Apple. (segue) (Git)