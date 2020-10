Giappone: premier Suga annuncia rimozione timbri da documenti amministrativi ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha dato ordine al governo di predisporre piani per eliminare l’utilizzo dei timbri (“Hanko”) dai documenti amministrativi, una tradizione criticata ormai da anni come costosa e obsoleta, e divenuta ora anche sconsigliabile per le interazioni dirette cui costringe nel contesto della pandemia di coronavirus. La decisione è parte dei più vasti piani di deregolamentazione caldeggiati dal premier neoeletto, che ha fatto della sburocratizzazione e dell’efficienza amministrativa una priorità per il rilancio economico del Giappone. “Voglio che tutti i ministeri approntino in tempi rapidi una revisione globale delle procedure amministrative”, ha dichiarato Suga durante un incontro del Consiglio per la promozione della riforma regolatoria, un organo consultivo che riunisce membri de settore privato e accademici. (segue) (Git)