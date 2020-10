Giappone: premier Suga annuncia rimozione timbri da documenti amministrativi ufficiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Taro Kono, ministro incaricato della riforma amministrativa, oltre il 90 per cento delle oltre 10mila tipologie di procedure amministrative che richiedono il timbro possono essere semplificate o digitalizzate. Kono intende presentare una proposta di riforma in tal senso alla sessione ordinaria della Dieta del prossimo anno, assieme a misure per la riduzione dell’impiego dei fax, ancora diffusi in Giappone in ambito amministrativo. Gli Hanko vengono diffusamente impiegati in Giappone al posto della firma nei documenti ufficiali, per le transazioni finanziarie e le procedure amministrative, inclusa l’iscrizione al programma previdenziale nazionale. I timbri vanno apposti a copie fisiche dei documenti, e ostacolano dunque anche gli sforzi di distanziamento sociale adottati per contrastare la pandemia di coronavirus. (Git)