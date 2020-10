Cina: ministero Esteri, paesi occidentali non sono nella posizione di dare lezione sui diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ribadito la sua opposizione alle critiche internazionali sulla tutela dei diritti umani. La portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, ha dichiarato ieri che Pechino non accetta lezioni in materia e che alcuni paesi occidentali non sono nella posizione di darle considerando i loro risultati sulle questioni dei rifugiati, le crisi umanitarie, i problemi razziali e altre violazioni dei diritti umani. “I paesi dovrebbero prima gestire bene le proprie cose”, ha detto Hua, contestando i “doppi standard” di alcuni. La portavoce si è espressa in seguito al sostegno ricevuto da Pechino nel dibattito generale della Terza commissione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite da decine di paesi, guidati dal Pakistan, che hanno firmato una dichiarazione congiunta contro le interferenze straniere negli affari interni della Cina con il pretesto di Hong Kong. (Cip)