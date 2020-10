Cina: 100 milioni di persone urbanizzate in anticipo grazie a riforme amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha conseguito in anticipo l’obiettivo di insediare 100 milioni di persone nei centri urbani e nelle metropoli del paese, grazie alla riforma del processo di registrazione dei domicili. Lo riferisce “Xinhua”, che cita dati del ministero della Sicurezza pubblica secondo cui la percentuale dei cittadini che dispongono del “hukou” – ovvero la registrazione familiare – nelle aree urbane del paese è giunta al 44,38 per cento nel 2019, dal 35,93 per cento del 2013. Il governo cinese ha adottato nel 2014 linee guida per la riforma del sistema del hukou, con l’obiettivo di concedere lo status di residente urbano a 100 milioni di persone entro la fine del 2020. La riforma ha posto fine al sistema che sin dagli anni Cinquanta del secolo scorso tracciava una netta distinzione tra la popolazione urbana e quella rurale. (Cip)