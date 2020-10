Mascherine sempre e massima attenzione anche tra familiari: le regole in vigore da oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore da oggi le nuove misure anti-Covid annunciate nel tardo pomeriggio di mercoledì dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Bisogna portare con sè le mascherine sempre quando si esce di casa e indossarle "in ogni caso a meno che non ci sia una situazione di continuo isolamento" ha spiegato il premier parlando con i giornalisti fuori da palazzo Chigi. "Abbiamo concluso i lavori approvando un nuovo decreto legge elaborato e concepito per affrontare nuova fase. C'è una crescita della curva dei contagi e da qui decisione di prorogare lo stato d'emergenza". Per chi non indossa le mascherine all'aperto, nei casi indicati dal nuovo decreto, ci sono "multe fino a mille euro" ha specificato. Anche in famiglia "dobbiamo stare attenti e mantenere il rigore" per tutelare i propri familiari ma "anche se riceviamo amici e conoscenti, stiamo attenti. Lo Stato non può entrare nelle case private", ha aggiunto ricordando "la forte raccomandazione" e precisando che le regole per la quarantena non cambiano.Il decreto legge Covid, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, firmato in serata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proroga lo stato d'emergenza legato al coronavirus fino al 31 gennaio 2021, prevede nel dettaglio "l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità"."Abbiamo ritenuto opportuno recuperare un rapporto fra Stato e Regioni che avevamo costruito nella fase dell'emergenza. Le Regioni potranno adottare misure più restrittive, ma non allentarle" ha affermato ancora Conte ricordando che "abbiamo gestito l'emergenza con rigore e partecipazione. Se dismettiamo questo spirito di responsabilità andremo in difficoltà". (Rin)