Germania: l'estrema destra nei ministeri della Renania settentrionale-Vestfalia

- Non soltanto le forze di polizia, ma anche i ministeri della Renania settentrionale-Vestfalia sono infiltrati dalla destra radicale. Nell'amministrazione di quattro dicasteri del Land sono stati, infatti, individuati 16 sospetti estremisti di destra. I ministeri sono Interno, Giustizia, Finanze e Istruzione. È quanto reso noto dal ministro dell'Interno della Renania settentrionale-Vestfalia, Herbert Reul. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, Reul ha, inoltre, comunicato che risultano sospettati di estremismo di destra 38 agenti della polizia del Land, di cui 20 sotto inchiesta. Il 16 settembre scorso, 30 appartenenti al corpo erano già stati scoperti come membri di chat in cui venivano condivisi messaggi e contenuti di estrema destra. Commentando gli ultimi casi, Reul ribadito di non essere generalmente contrario a un'indagine scientifica sulle tendenze estremiste o antisemite nell'apparato di sicurezza di sicurezza. Il ministro dell'Interno della Renania settentrionale-Vestfalia vuole soltanto “non commissionare uno studio globale e completo" che potrebbe richiedere anni. “Voglio agire adesso”, ha dichiarato Reul, dicendosi favorevole ad acquisire consulenze esterne su “singole questione” riguardanti l'estrema nelle forze di polizia del proprio Land.(Geb)