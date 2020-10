Mes: Gualtieri, importante scudo di sicurezza ma in questo momento non ci serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mes è un importante scudo di sicurezza, "una rete di protezione che durerà per alcuni anni, ma in questo momento non ci serve". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nella trasmissione "Restart-l'Italia riparte da te" su Rai2. Il Mes "fa sì che in qualsiasi momento ci trovassimo per caso con un problema di liquidità abbiamo come un bancomat al quale possiamo attingere. Fortunatamente siamo lontanissimi da questa situazione", ha aggiunto Gualtieri precisando che "in questo momento non ci serve dal punto di vista della sua azione principale, cioè sostenere le spese che altrimenti lo Stato non sarebbe in grado di fare, perché le aste dei titoli e persino le entrate fiscali stanno andando molto bene e le casse dello Stato sono perfettamente in grado di fare fronte a tutti gli impegni". (Rin)