Usa: sondaggio Quinnipiac, in Pennsylvania Biden in vantaggio di 13 punti su Trump

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha un vantaggio di 13 punti sul presidente in carica, Donald Trump, in Pennsylvania, uno stato chiave nella corsa alla Casa Bianca. L'ultimo sondaggio della Quinnipiac University della Pennsylvania trova Biden al 54 per cento delle preferenze e Trump al 41 per cento. Biden era in testa di otto punti nello stesso sondaggio di settembre. Quasi la metà dei votanti, il 46 per cento, ha detto che il primo dibattito presidenziale ha dato un'impressione negativa di Trump. Una forte maggioranza degli elettori, il 58 per cento, disapprova la gestione del coronavirus da parte di Trump. Il 56 per cento dice di disapprovare il lavoro complessivo che Trump sta facendo come presidente. Trump ha vinto in Pennsylvania per meno di un punto percentuale nel 2016, diventando il primo candidato repubblicano dal 1988 a portare lo stato. Il sondaggio su 1.211 probabili elettori in Pennsylvania è stato condotto tra l'1 e il 5 ottobre e ha un margine di errore di 2,8 punti percentuali.(Nys)