Giappone: Olimpiadi Tokyo, organizzatori stimano tagli costi per 30 miliardi di yen

- Le misure di semplificazione e riduzione dei costi concordate dal comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo, rinviate al 2021, dovrebbero consentire di risparmiare circa 30 miliardi di yen (284 milioni di dollari) rispetto alle uscite inizialmente previste per quest’anno. E’ quanto emerso da un incontro online del consiglio esecutivo del comitato, durante il quale le misure sono state illustrate nel dettaglio. Lo sforzo di semplificazione e riduzione dei costi è teso a compensare almeno in parte gli oneri derivati dal rinvio dell’evento, e per aumentare così il consenso dell’opinione pubblica giapponese, che guarda con sfiducia all’organizzazione dei Giochi in un contesto globale ancora segnato dalle incertezze legate alla pandemia di coronavirus. Il presidente del comitato organizzatore, l’ex premier giapponese Yoshiro Mori, ha parlato di un “incredibile sforzo di riduzione dei costi”: “Se riusciremo a trasmettere un lascito positivo ai futuri paesi ospitanti, potremo dire di aver compiuto la nostra missione al meglio”, ha affermato il funzionario. (segue) (Git)