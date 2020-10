Cina: manutenzione rete ferroviaria intensificata in vista delle festività autunnali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete ferroviaria cinese è oggetto di un’opera di manutenzione e supervisione rafforzata in concomitanza con la stagione delle festività autunnali, iniziata con la Giornata nazionale del primo ottobre scorso. Lo riferisce la stampa ufficiale di quel paese, che ricorda come i servizi ferroviari, e in particolare l’alta velocità, devono far fronte in questi giorni ad un picco di utilizzi, che metterà alla prova la tenuta dei servizi nella Cina post-emergenza pandemica. (Cip)