Usa: Pence e Harris si affrontano nell’unico dibattito tra candidati alla vicepresidenza (5)

- L’apice del dibattito è stato raggiunto con la discussione dell’assetto istituzionale dello Stato federale, e in particolare con tema degli equilibri politici all’interno del potere giudiziario. Harris, così come Biden la scorsa settimana, non ha voluto chiarire se una presidenza democratica ricorrerebbe ad un ampliamento unilaterale della Corte Suprema per ridefinirne gli equilibri, che attualmente tendono in favore dei conservatori, se Trump procederà alla nomina della giudice Amy Coney Barret. “Il tuo partito sostiene apertamente l’aggiunta di nuovi seggi alla Corte Suprema, che ne ha avuti nove per oltre 150 anni”, ha accusato Pence. “I cittadini statunitensi meritano una risposta precisa”, ha detto Pence; Harris ha accusato Trump di voler forzare una nomina a ridosso delle elezioni, ed ha citato il presidente Lincoln come precedente storico di una condotta a suo dire più responsabile. Da un sondaggio effettuato dalla Marquette University prima della morte del giudice Ruth Bader Gisbur emerge che il 61 per cento degli elettori democratici è favorevole a ridisegnare la Corte Suprema, contro il 41 per cento degli elettori indipendenti e il 34 per cento dei repubblicani. Il dibattito di ieri si è chiuso con uno scontro tra i due candidati in merito ai temi della religione e del diritto all’aborto. Pence, un cattolico praticante e pro-vita, è stato criticato da Harris per la sua posizione in merito all’aborto. Il vicepresidente non ha chiarito se sarebbe favorevole a una messa al bando totale dell’aborto nel suo Stato, l’Indiana; ha invece puntato l’indice contro i democratici per aver attaccato personalmente la giudice Barret, nominata da Trump alla Corte Suprema, per la sua fede cristiana. Harris ha replicato affermando che “sia io che Joe Biden siamo persone di fede, ed è un insulto affermare che attaccheremmo qualcuno per il suo credo”. Harris ha anche difeso il diritto delle donne all’aborto: “Sosterrò sempre il diritto delle donne a decidere per il loro corpo. E’ il loro corpo, non quello di Donald Trump”. Il dibattito di ieri ha destato particolare interesse, anche per effetto del possibile annullamento del prossimo confronto tra Trump e Biden, in programma il 15 ottobre, a causa della positività del presidente al coronavirus. (Nys)