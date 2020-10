Corea del Sud-Usa: ministri Difesa si preparano al Dialogo annuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti della Difesa sudcoreana hanno confermato già alla fine del mese scorso che il ministro Suh Wook visiterà gli Stati Uniti questo mese, per il primo colloquio con l’omologo statunitense Mark Esper. I ministeri della Difesa dei due paesi hanno già intrapreso discussioni per concordare l’agenda della visita, che dovrebbe avvenire in occasione dell’annuale Incontro consultivo di sicurezza (Scm) tra i ministri della Difesa dei due paesi. La visita sarà anche la prima all’estero di Suh, che ha assunto l’incarico di ministro della Difesa lo scorso settembre, in sostituzione di Jeong Kyeong-doo. La visita di Suh sarà la prima di un ministro della Difesa sudcoreana all’estero dall’inizio della pandemia di coronavirus, lo scorso febbraio. Corea del Sud e Stati Uniti tengono colloqui consultivi sulla sicurezza ogni anno attorno al mese di ottobre, per discutere le principali questioni bilaterali in materia di difesa e sicurezza, incluse le minacce provenienti dalla Corea del Nord e il trasferimento a Seul del comando delle operazioni congiunte in tempo di guerra. (segue) (Git)