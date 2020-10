Usa: sondaggio Quinnipiac, in Florida Biden in vantaggio di 11 punti su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha un vantaggio di 11 punti sul presidente Trump in Florida, secondo un nuovo sondaggio di Quinnipiac University pubblicato oggi. Il sondaggio mostra che Biden ha ottenuto il 51 per cento delle preferenze rispetto al 40 per cento di Trump. Si tratta di un margine notevolmente ampio per uno Stato in cui le elezioni sono tipicamente decise solo da pochi punti. Altri recenti sondaggi condotti in Florida mostrano una corsa molto più serrata. Un sondaggio di Quinnipiac dello stato rilasciato all'inizio del mese scorso ha mostrato Biden con solo 3 punti di vantaggio su Trump. La media attuale dei sondaggi di FiveThirtyEight dello stato mostra Biden con un vantaggio di 3,7 punti su Trump. Secondo il sito di approfondimento politico "The Hill", una vittoria per Biden in Florida darebbe probabilmente un colpo fatale alle possibilità di rielezione di Trump. Il presidente ha vinto in Florida nel 2016 con poco più di 100 mila voti e ne ha fatto una parte centrale della sua campagna per un secondo mandato, diventando anche residente nello Stato l'anno scorso. Il sondaggio di Quinnipiac mostra che il 48 per degli elettori della Florida ha un'opinione favorevole di Biden rispetto al 38 per cento che ha riportato una visione favorevole di Trump. Su questioni che includono l'assistenza sanitaria, la risposta del coronavirus degli Stati Uniti e la gestione delle nomine alla Corte Suprema, Biden supera Trump con ampi margini, secondo il sondaggio. Solo sull'economia gli elettori ritengono che Trump sia un candidato migliore di Biden. I risultati del sondaggio di Quinnipiac si basano sulle risposte di 1.256 probabili elettori in Florida raccolti dal 1-5 ottobre. Ha un margine di errore di campionamento di 2,8 punti percentuali.(Nys)