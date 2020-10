Governo: Gualtieri, la vera chiave per la ripresa economica è il contenimento del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia italiana sta andando "abbastanza bene". Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "Restart - l'Italia ricomincia da te" su Rai2, ha detto che "c'è stato un rimbalzo e il terzo trimestre vedrà una ripresa del Pil molto significativa. Nonostante questo - ha aggiunto il ministro dell'Economia e delle finanze - ci sono settori come quello della ristorazione e del turismo che vanno sostenuti. La vera sfida è che per quanti sostegni economici si possano dare, la vera chiave per la ripresa è il contenimento del virus e noi stiamo meglio rispetto agli altri proprio perché siamo stati più bravi a contenere il virus". Per Roberto Gualtieri non è il momento di abbassare la guardia "ma siamo fiduciosi che non ci sarà bisogno di un nuovo lockdown". Il ministro ha anche spiegato che il governo sta "lavorando a una riforma fiscale ambiziosa che si affianca a un'altra riforma altrettanto ambiziosa che è già in fase avanzata che è quella dell'assegno universale". L'obiettivo, ha sottolineato Gualtieri, "è che all'inizio del 2022 tutto il nuovo sistema sia a regime". (Rin)