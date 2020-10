Usa: Giuliani, mi curo con l'idrossiclorochina anche se negativo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rudy Giuliani, l'avvocato personale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha detto che si sta curando con l'idrossiclorochina nonostante il test sia risultato negativo due volte al coronavirus. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Durante un'intervista lunedì con l'emittente "Fox News", Giuliani ha tossito più volte in onda mentre criticava il candidato democratico alla presidenza Joe Biden per aver incoraggiato l'uso delle mascherine. L'idrossiclorochina è stata a lungo promossa da Trump come un metodo efficace per prevenire il Covid-19, e il presidente ha detto di assumerla più volte la settimana.(Nys)