Lazio: Cgil, da Regione risposte deludenti su ripresa scuole per ragazzi con disabilità

- Ieri nella IX commissione Lavoro e formazione, politiche giovanili e pari opportunità della Regione Lazio "i sindacati sono stati ascoltati insieme alle consulte dell'handicap di Roma e dei municipi e alle associazioni delle persone con disabilità sulle tante questioni aperte. Le risposte da parte della Regione, tuttavia, sono state deludenti". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "La ripresa delle scuole per i ragazzi con disabilità - continua la nota - suscita la preoccupazione di tutti e sono state sottolineate le molteplici criticità: dall'assenza degli insegnanti di sostegno, alla parziale presenza degli assistenti alla comunicazione e specialistici, dall'insufficienza del servizio di trasporto scolastico, alle difficoltà della didattica a distanza. Problemi per tutti dunque: per i lavoratori, in balia dell'instabilità occupazionale, per gli alunni, per le famiglie. Discrasie organizzative ricorrenti negli avvii annuali che si intrecciano con le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, situazioni complesse nuove e vecchie che avrebbero bisogno di una cabina di regia tra le diverse istituzioni, preposte a prevenire oltre che a intervenire sulle continue emergenze che la fase impone". (segue) (Com)