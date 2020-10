Agroalimentare: Bellanova, aree interne sono strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova ha dichiarato di essere "convinta che il turismo verde e l’agricoltura multifunzionale siano importanti per ripensare le aree interne e invertire la tendenza all’abbandono che ha reso più fragili intere porzioni del nostro territorio. Quelle aree, per decenni - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - hanno rappresentato in gran parte il cuore agricolo del nostro Paese, e oggi ci lanciano una sfida: ripensarle in un’ottica di cura dei luoghi, tutela del paesaggio, nuova agricoltura, nuova economia. Perché accada, devono divenire centrali nella strategia di futuro che ci diamo come sistema-paese, e possono essere una scommessa importante anche per l’occupazione femminile e le nuove generazioni. Bene ha fatto Turismo verde-Cia a metterle oggi al centro dell’assemblea nazionale che ha scelto di darsi come tema il rilancio delle aree interne, il turismo verde, l’agricoltura multifunzionale". (segue) (Rin)