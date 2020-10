Autostrade: diramazione Roma sud, chiuso per una notte rampa immissione A1 Milano Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, "sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla diramazione Roma sud D19 immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze". È quanto si legge in una nota di Autostrade. "In alternativa - aggiunge - si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla diramazione Roma sud, immettersi sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Napoli, uscire alla stazione di Valmontone e rientrare dalla stessa verso Firenze; per i veicoli in transito sul Gra (Grande raccordo anulare di Roma), immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione di Firenze".(Com)