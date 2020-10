Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa dei Verdi e di Europa Verde per presentare la campagna "Un sindaco verde per Roma". Saranno presenti Angelo Bonelli, coordinatore dell'esecutivo nazionale dei Verdi, il membro dell'esecutivo Francesco Alemanni, il coordinatore di Europa Verde Filiberto Zaratti, il consigliere regionale del Lazio Marco Cacciatore, i co-portavoce regionali dei Verdi Laura Russo e Nando Bonessio e i co-portavoce dei Verdi della Capitale Silvana Meli e Guglielmo Calcerano.Roma, Hotel Nazionale (ore 10:30)- Manifestazione dell'Unione inquilini di Roma sotto l'assessorato di Roma Capitale alle Politiche abitative.Roma, piazza Giovanni Verrazzano 7 (ore 10:30)- In occasione della Giornata mondiale delle Bambine, Terre des Hommes lancia la nona edizione della Campagna Indifesa. Durante l'evento sarà presentato il dossier "La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo" contenente i nuovi dati Interforze sui minori vittime di reato in Italia.Roma, biblioteca Casanatense, via di S. Ignazio, 52 (ore 10:30)- L'Unione sindacale di base presenta alla stampa le sue proposte per Roma.Residence occupato, via Tiburtina, 1064 (ore 17)- Inaugurazione del Festival del Cinema Queer, promosso dall'Associazione CineQueer per Roma in collaborazione con Zalib. L'evento si snoderà tra cortometraggi internazionali, talk, spettacoli teatrali, musica dal vivo, mostre, per raccontare la scena queer romana tra personalità emergenti e figure di spicco.Roma, Centro giovani, via della Penitenza 35 (ore 19) (Rer)