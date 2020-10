Coronavirus: Usa, il "New England Journal of Medicine" condanna la gestione di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "New England Journal of Medicine", una delle più prestigiose riviste mediche del mondo, mercoledì ha rotto con una tradizione quasi bi-secolare di evitare la politica per criticare aspramente i politici statunitensi per la loro gestione della pandemia di coronavirus. Nell'ultima edizione della rivista, i redattori hanno chiesto agli statunitensi di punire i leader che non hanno fatto abbastanza per affrontare l'emergenza. "Quando si tratta della risposta alla più grande crisi sanitaria del nostro tempo, i nostri attuali leader politici hanno dimostrato di essere pericolosamente incompetenti", hanno scritto i redattori. "Non dovremmo assecondarli e causare la morte di altre migliaia di persone permettendo loro di mantenere il loro lavoro". Mentre i 35 redattori che hanno firmato l'editoriale non hanno accusato il presidente Donald Trump per nome, l'articolo è pieno di allusioni alle sue azioni. "La risposta dei leader della nostra nazione è stata costantemente inadeguata", hanno scritto. "Il governo federale ha in gran parte lasciato il controllo dell'epidemia agli Stati. I governatori hanno avuto risposte diverse, non tanto per partito quanto per competenza. Ma qualunque sia la loro competenza, i governatori non hanno gli strumenti che Washington controlla". Il mese scorso, "Scientific American" ha appoggiato Joe Biden alla presidenza, la prima volta che la veneranda pubblicazione ha sostenuto un candidato alla presidenza nei suoi 175 anni di storia. L'editoriale del "New England" intitolato "Dying in a Leadership Vacuum" (morire nel vuoto della leadership), non appoggia Biden, ma offre una critica impietosa a Trump e alla sua amministrazione. I redattori hanno scritto che mentre Covid-19 è una crisi globale, il governo degli Stati Uniti ha "fallito quasi ad ogni passo" nel contenere la diffusione del patogeno.(Nys)