Germania: coronavirus, capo gabinetto Cancelleria Braun, prevenire situazione incontrollabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i contagi da coronavirus che aumentano costantemente, in Germania è necessario prevenire una “situazione critica e incontrollabile”. È quanto affermato dal capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun. Intervistato dal settimanale “Wirtschaftswoche”, Braun ha messo in guardia dalle conseguenze della seconda ondata di Sars-Cov2 in Germania. “L'aumento delle infezioni deve essere preso molto sul serio, per l'economia e per la società”, ha affermato il capo di gabinetto della Cancelleria federale. Braun ha quindi avvertito: “La situazione non deve sfuggirci di mano”. Pochi focolai “non sono il problema”, ma quando il contagio colpisce le grandi città, come Berlino, diviene “critico”. Per Braun, ora è necessario “evitare che la pubblica amministrazione venga sopraffatta, si deve fare tutto il possibile che ciò accada”. In tale prospettiva, il capo della Cancelleria federale non ha escluso una seconda serrata in Germania, dopo quella attuata in primavera e progressivamente allentata. A ogni modo, ha sottolineato Braun, la Germania sta affrontando la pandemia “molto meglio” di altri paesi e questa situazione deve essere mantenuta. A tale scopo, Braun ha, infine, osservato che il successo delle misure anticontagio dipende anche dal rispetto delle regole. (Geb)