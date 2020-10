Scuola: Azzolina, concorso straordinario nel rispetto protocollo sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concorso straordinario per l'immissione in ruolo dei docenti precari, che comincerà il 22 ottobre, "verrà fatto nel rispetto del protocollo di sicurezza". Lo ha ribadito al telegiornale de La7 la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Quello dell'insegnante è un lavoro delicatissimo. Per anni - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - non si sono fatti concorsi per gli insegnanti. Le famiglie ci chiedono insegnanti preparati, i docenti di chiedono di fare i concorsi. Abbiamo procedure e protocolli di sicurezza rigidi: dieci candidati per aula, igienizzanti, distanziamento di più di un metro. Noi questo concorso lo distribuiamo nel tempo ed avremo", ha spiegato Azzolina, "più di 20 mila aule a disposizione. I concorsi vanno fatti regolarmente, come in tutti gli altri Paesi".(Rin)