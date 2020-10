Lazio: Cgil, da Regione risposte deludenti su ripresa scuole per ragazzi con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le responsabilità non sono solo attribuibili alla Regione - prosegue la nota della Cgil Roma e Lazio - ma investono diversi e vari livelli delle istituzioni: il Comune di Roma, i comuni esterni alla Capitale, municipi, Miur. Di certo le rassicuranti elencazioni dei provvedimenti assunti dall'assessorato e dall'ufficio scolastico regionale non cancellano lo sconforto e i reali problemi quotidiani. Per quanto riguarda la Regione, la Cgil, nello specifico, ha riportato l'attenzione anche sulla situazione dei centri di formazione professionali per ragazzi con disabilità che lamentano risorse insufficienti per le conseguenze dell'emergenza sanitaria, nonostante la piattaforma unitaria a suo tempo presentata chiedesse un rilancio della formazione professionale anche con un finanziamento adeguato. Le stesse risorse ottenute in convenzione per il 2019/2020 sono state chieste anche per l'anno formativo in corso, a prescindere dal numero degli allievi iscritti. Anche in questo le nostre aspettative sono state disattese. Non ci hanno rassicurato né convinto le dichiarazioni dell'assessore che dichiarava il contrario. In audizione non è stato possibile replicare, ma vorremmo ribadire che delle risorse promesse per gli immediati adeguamenti Covid-19 nei centri di formazione professionale ancora oggi non c'è traccia. Ci auguriamo che lo stesso, promesso, Osservatorio, sia un luogo di serio confronto per individuare soluzioni concrete e non si riveli uno strumento utile a rinviare ancora problemi che tanta fatica comportano ai ragazzi con difficoltà, impedendo loro di vivere la scuola per quello che realmente è: un'esperienza di integrazione e di inclusione". (Com)