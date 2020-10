Roma: scontro frontale tra due auto in via Laurentina, bambino di 7 anni in codice rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontro tra due auto in via Laurentina, altezza km 14.500, a Roma. L'incidente, avvenuto alle 18 circa, ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente. Due i feriti, trasportati entrambi in codice rosso all'ospedale tra cui un bambino di 7 anni al Gemelli. La strada è chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Roma e gli agenti della polizia locale del gruppo Eur al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.(Rer)