Coronavirus: Conte alla “Faz”, pochi contagi grazie volontà di sacrificio della nazione

- Il numero “relativamente basso” di nuovi contagi da coronavirus in Italia non deriva da “alcun miracolo, ma dalla volontà dell'intera nazione di compiere sacrifici”. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Ora, ha proseguito Conte, l'Italia affronta la fase attuale della pandemia “in spirito di responsabilità e attenzione, con la memoria alla terribile fase iniziale”. A tal riguardo, il capo del governo ha evidenziato: “Adesso, non dobbiamo essere negligenti, perché una o due settimane di disattenzione possono condurre a un ulteriore e incontrollabile aumento della curva dei contagi”. Pertanto, “è fondamentale rispettare le regole sul distanziamento e l'igiene”. Secondo Conte, il sistema sanitario può far fronte a “un moderato incremento” delle infezioni, perché dispone di un numero sufficiente di posti letto per curare pazienti in terapia intensiva e anche casi meno gravi di Covid-19”. (segue) (Geb)