Usa: dibattito Harris-Pence, il Partito repubblicano riserva un biglietto per Tupac Shakur

- Il Partito repubblicano statunitense ha riservato un biglietto per il dibattito di stasera tra il vice presidente Mike Pence e la senatrice Kamala Harris al Tupac Shakur, definito da Harris il suo "preferito vivente". Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Abbiamo lasciato un biglietto per Tupac Shakur", ha detto alla stampa il consigliere senior della campagna di Trump, Jason Miller. "Personalmente sono più un fan di Biggie", ha detto Miller, secondo quanto riferito, "ma se Shakur è ancora vivo, avremo un biglietto per Tupac". Shakur, che usava il nome d'arte 2Pac, è stato ucciso nel 1996 a 25 anni. Tim Murtaugh, il direttore della comunicazione della campagna di Trump, ha confermato in un tweet che non si tratta di un scherzo. Il gesto è una frecciatina alla gaffe di Harris, a cui il mese scorso era stato chiesto di parlare del suo rapper preferito vivente. Questa sera negli Stati Uniti tutti gli occhi saranno puntati sul vice presidente Mike Pence e sulla senatrice Kamala Harris, protagonisti del secondo dibattito presidenziale in vista del voto del prossimo 3 novembre. Il confronto, a poco più di una settimana dal caotico duello tra il presidente in carica Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden, si terrà all’Università dello Utah a Salt Lake City a partire dalle 21 ora locale, le 3 di domani mattina in Italia, e sarà moderato da Susan Page, capo della redazione di Washington di “Usa Today”. (Nys)