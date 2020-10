Fase 3: Conte alla “Faz” illustra nuovo ruolo dello Stato nell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus è uno “shock epocale, che non è stato causato da decisioni sbagliate di chi è coinvolto nei processi economici, ma da una pandemia”. Pertanto, “dobbiamo dire addio ai modi di pensare tradizionali” con un nuovo ruolo dello Stato nell'economia. È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Per Conte, l'azione del governo si basa sul “nuovo umanesimo”, perché “l'uomo non è soltanto homo oeconomicus, le cui decisioni razionali possono essere previste, ma un essere molto più complesso”. Pertanto, “se vogliamo lasciare alle giovani generazioni paesi verdi, inclusivi e digitalizzati, non dobbiamo solo guardare ai tassi di crescita”. Il “nuovo umanesimo” pone “le persone al centro dell'economia”, che deve riguardare “il benessere, non solo la prosperità”. In tale prospettiva, l'intervento dello Stato nell'economia “in casi specifici” non è interventismo come modello contrario al laisser-faire. Nella crisi attuale, ha evidenziato Conte, “nessuno Stato può permettere il collasso di società di importanza strategica per lo sviluppo del paese”. A tal riguardo, il capo del governo ha citato la recente fusione tra i prestatori di servizi di pagamento Nexi e Sia, con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). L'operazione ha creato “il principale fornitore europeo di servizi di pagamento elettronico”. Per Conte, la fusione serve “l'obiettivo strategico” del governo di digitalizzare le transazioni di pagamento in Italia. Con riguardo alle piccole e medie imprese, che costituiscono “la spina dorsale dell'economia italiana”, il presidente del Consiglio ha affermato che “sono opportune misure mirate di finanziamento piuttosto che interventi diretti” dello Stato. (Geb)