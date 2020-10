Usa: coronavirus, Pelosi dice che non si avvicinerebbe alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, la democratica Nancy Pelosi, in un'intervista all'emittente "Abc" ha lanciato una frecciatina al focolaio di coronavirus sviluppatosi alla Casa Bianca: "Non mi avvicinerei mai alla Casa Bianca. È uno dei luoghi più pericolosi del Paese, sia per l'assalto alla verità che per la salute". Tra i contagiati al momento ci sono Stephen Miller, uno dei principali consiglieri di Donald Trump; Nicholas Luna, uno degli assistenti della Casa Bianca più vicini a Trump; Kellyanne Conway, ex consigliera della Casa Bianca; la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany e la first Lady Melania Trump. (Nys)