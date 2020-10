Italia: Conte alla “Faz”, buone prospettive di arrivare a fine legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle elezioni amministrative, il governo ha “buone prospettive” di giungere “fino alla fine della legislatura” e questo è “un fatto molto positivo”, perché quando un esecutivo ha “piani ambiziosi e progetti chiaramente definiti, ci vuole tempo per realizzarli”. È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In Italia, ha ricordato Conte, “abbiamo avuto spesso in passato governi di brevissima durata, il che è dannoso per gli obiettivi di medio e lungo termine”. Il presidente del Consiglio si è poi detto “soddisfatto dell'elevato livello di fiducia” che gli italiani nutrono nei suoi confronti, sottolineando che vale per tutto il governo. Conte ha quindi dichiarato che il proprio obiettivo è “la trasformazione, ricreare” l'Italia. Nel portare avanti tale compito, “non mi lascio distrarre da da sondaggi, dibattiti e polemiche”, ha osservato il capo del governo. Secondo Conte, infatti, “più importante dei tassi di approvazione è il consenso sociale sul progetto di riforma del governo”. Il presidente del Consiglio ha quindi dichiarato che non sta guardando al 2023, quando la legislatura giungerà al termine, ma sta cercando di fare il proprio lavoro “nel miglior modo possibile”. Conte ha, infine, affermato: “Prima di entrare in politica nel giugno 2018, avevo una professione come professore e avvocato che mi soddisfaceva. Ora ho una grande opportunità di lavorare per il bene del mio paese”. (Geb)