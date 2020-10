Usa: fonti stampa, Donald Trump è tornato nello Studio Ovale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta lavorando nello Studio Ovale, a meno di sei giorni dalla diagnosi. Lo riporta l'emittente "Cnn", sottolineando che il presidente è stato aggiornato sulle trattative sugli stimoli all'economia e sull'uragano Delta. Donald Trump si sarebbe recato ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca nonostante sia in quarantena e in isolamento, aveva reso noto Larry Kudlow, il consigliere economico spiegando come si sia ricorso a precauzioni supplementari. Kudlow però ha affermato di non sapere chi era col presidente. Il medico di Trump ha detto che il presidente si sentiva "alla grande" e non presentava alcun sintomo. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattia (Cdc) raccomandano che i pazienti affetti da coronavirus si mettano in isolamento per almeno 10 giorni dopo l'insorgenza dei loro sintomi. Trump è risultato positivo al Covid-19 giovedì scorso e ha trascorso tre giorni presso l'ospedale militare Walter Reed, ricevendo cure durante il fine settimana, tornando alla Casa Bianca il lunedì sera. Il premier, dimesso dall'ospedale ha lanciato ieri una offensiva "negazionista" affermando che il Covid sarebbe meno letale dell'influenza. Con Twitter che ha censurato il tweet come "informazione fuorviante e potenzialmente dannosa". (Nys)