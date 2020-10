Usa: bollette del riscaldamento più care quest'inverno a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro modo in cui la pandemia colpirà le finanze degli statunitensi saranno le bollette dell'energia. Le nuove proiezioni federali prevedono infatti rincari per il riscaldamento invernale a causa del Covid-19. Le famiglie che riscaldano con gas, elettricità e propano dovrebbero pagare in media di più quest'inverno, mentre gli utenti del gasolio da riscaldamento potrebbero vedere bollette più basse, secondo le previsioni dell'Amministrazione per l'informazione sull'energia (Eia). "Quest'anno ci sono più persone che lavorano e vanno a scuola da casa, e l'Eia prevede che quest'anno aumenterà la domanda di riscaldamento degli ambienti a qualsiasi temperatura rispetto agli inverni passati", ha detto l'agenzia. L'Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica, una agenzia federale statunitense che si interessa di oceanografia, meteorologia e climatologia, prevede invece che quest'inverno sarà più freddo del 2019-2020, il che aumenterà il fabbisogno di riscaldamento domestico.(Nys)