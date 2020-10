© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri albanese, Gent Cakaj, e l’omologa del Kosovo, Meliza Haradinaj, hanno siglato un accordo per creare un fondo di assistenza finanziaria agli albanesi che vivono nella Valle del Presevo. “Si tratta di un passo importante per promuovere la posizione degli albanesi in Serbia”, ha scritto Cakaj su Facebook. (Alt)