Kosovo-Serbia: premier albanese Rama, accordi segreti sono solo fantasie (2)

Il primo ministro albanese Rama e l'omologo kosovaro Hoti hanno firmato 14 accordi bilaterali nella riunione intergovernativa tenutasi oggi tra i due paesi. Gli accordi riguardano l'attuazione dei reciproci vantaggi doganali; la cooperazione nel trasporto ferroviario; l'istituzione di un fondo congiunto per il sostegno della Valle di Presevo; la cooperazione nell'assistenza reciproca dopo i disastri naturali; la cooperazione nel campo della sicurezza; un accordo per evitare la doppia tassazione sui redditi e per impedire l'evasione fiscale; accordi di cooperazione tra i ministeri delle Finanze, dell'Economia e dell'Occupazione; la creazione di un "corridoio per il 5G digitale"; istituzione di un campionato di basket unico; una piattaforma comune sull'istruzione pre-universitaria a livello digitale; un calendario annuale comune per gli eventi culturali; un accordo per la co-produzione di film; un memorandum di cooperazione tra i ministeri della Cultura; un accordo per affrontare la sfida del Covid-19.