Kosovo-Italia: progetto Aics, consegna di reagenti alla Clinica universitaria ospedaliera

- Alla presenza del ministro della Salute di Kosovo, Armend Zemaj e dell’ambasciatore d’Italia in Kosovo, Nicola Orlando, si è svolta oggi a Pristina la consegna di reagenti del laboratorio di microbiologia della Clinica universitaria ospedaliera del Kosovo, nell’ambito del progetto “Sostegno Al Sistema Sanitario in Kosovo”, finanziato con oltre tre milioni di euro dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). Lo riferisce con un comunicato l'ambasciata italiana in Kosovo. Tramite questa iniziativa l’Italia affianca da anni il ministero della Sanità kosovaro nella ridefinizione di due aree strategiche per la sanità pubblica del paese: il contrasto alla resistenza antimicrobica negli ospedali e il miglioramento della qualità delle prestazioni cardiochirurgiche offerte dal settore pubblico. Grazie a un importante investimento Aics ha consentito di creare ed equipaggiare con tecnologie all’avanguardia un laboratorio di microbiologia che 7 giorni su 7 svolge un ruolo essenziale nelle attività di prevenzione e controllo delle infezioni nella struttura ospedaliera di Pristina. Esso testimonia il lungo impegno dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nel paese e la partnership tra Italia e Kosovo nel settore della sanità e della salute pubblica. (segue) (Com)