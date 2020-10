Kosovo-Italia: progetto Aics, consegna di reagenti alla Clinica universitaria ospedaliera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare della sede Aics di Tirana, Nino Merola, si è felicitato per la consegna dei reagenti al laboratorio di microbiologia ricordando come esso integra il costante impegno italiano in campo sanitario e sottolineando come - grazie anche alle apparecchiature biomedicali ed alla collaborazione con un team di cardiochirurgia italiano - il reparto di cardiochirurgia presso l'ospedale di Pristina abbia finalmente azzerato la lunga lista di attesa. Un altro importante risultato concreto reso possibile dalla Cooperazione italiana! L’iniziativa “Sostegno Al Sistema Sanitario in Kosovo” è stata approvata nel 2010 su richiesta del Ministero della Salute del Kosovo per sostenere il suo impegno a rendere pienamente operativo il dipartimento di cardiochirurgia del Centro clinico universitario di Pristina e per contribuire a migliorare la qualità dei servizi ospedalieri. Il progetto si articola quindi in una componente realizzata dal ministero della Salute del Kosovo, a supporto del reparto di cardiochirurgia, e una componente realizzata direttamente dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo, il cui l’intervento è incentrato sulla prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere e la promozione di pratiche igieniche ospedaliere a tutela della salute del paziente. Tale componente è implementata in stretta collaborazione con l'Istituto di sanità pubblica del Kosovo. (Com)