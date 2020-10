© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato: Stoltenberg, Alleati preoccupati per conseguenze acquisto sistema S-400 da parte della Turchia - I membri della Nato sono preoccupati per le conseguenze dell'acquisizione da parte della Turchia del sistema russo S-400, che può rappresentare un rischio per gli aerei alleati e può portare a sanzioni statunitensi. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, da Ankara, in un punto stampa insieme al ministro degli Affari esteri, Mevlut Cavusoglu. Stoltenberg ha sottolineato come la Turchia sia un prezioso alleato della Nato e che l'organizzazione rimane fortemente impegnata per la sicurezza del paese. La Turchia "fornisce importanti contributi alla nostra sicurezza condivisa" e "ha mostrato solidarietà agli alleati e ai partner durante la pandemia fornendo un supporto sostanziale nella nostra lotta comune contro il Covid-19". Il segretario generale, che si trova in visita in Turchia prima di andare domani in Grecia, ha spiegato che Ankara è uno dei maggiori contributori alla missione di addestramento in Afghanistan e fa parte delle missioni in Kosovo e Iraq. "Svolge un ruolo importante nella lotta al terrorismo. Quindi la Turchia è un prezioso alleato, che contribuisce alla Nato in molti modi diversi", ha detto. (Res)